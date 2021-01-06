Deniz Baykal’a kaset kumpası davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaset kumpasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 170 sanık hakkında dava açmıştı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in de arasında bulunduğu 100 sanığın “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak”, “silahlı terör örgütü üyesi olmak”, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği”, “siyasal hakların kullanılmasını engellemek”, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “haberleşmenin gizliliğini ihlal” gibi suçlardan hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

GÜLEN’İN DOSYASI AYRILSIN

28 sanığın beraatını isteyen savcı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu firari 42 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mütalaada, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP’lilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin FETÖ’nün faaliyeti kapsamında teknik takip ve izleme çalışmalarıyla elde edildiği, daha sonra siyasi sonuçlar kazanma amacıyla internette yayınlandığı ifade edildi.

AMAÇ SİTASETİ DİZAYN ETMEK

FETÖ’nün siyaseti dizayn etmek istediği, bu kapsamda da MHP yönetimini değiştirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Örgütün MHP’li yöneticilerle ilgili özel görüntüleri yayınlayarak parti yönetiminin istifa etmesini sağlamaya çalıştığı ve asıl hedefin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğu belirtildi.

BAHÇELİ’YE KUMPAS PLANI İŞE YARAMADI

Mütalaada, başdanışmanının, özel kalem müdürünün, müdür yardımcısının ve koruma müdürünün telefonlarının dinlenmesine rağmen Bahçeli’nin özel hayatına ilişkin aleyhine kullanılabilecek bir veri bulamayan örgütün parti yönetiminde görev alan kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri yayınlayarak bunlar üzerinden Bahçeli’yi hedef aldıkları tespitine yer verildi. Örgütün bu faaliyetleriyle MHP’nin genel başkanını değiştirmeyi hedefledikleri anlatıldı. (İHA)



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