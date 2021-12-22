Deniz manzaralı hazine arazisine çökme planına vatandaş engel oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Yalıkavak Mahallesi’nde yaklaşık 20 dönüm hazine arazisi içerisine 500’e yakın badem fidanı dikerek kapatmaya çalışan iş insanına Mal Müdürlüğü ve Kaymakamlık tarafından müdahale edildi. Badem fidanları sökülerek yasal işlem yapıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Sandıma Mevkii'nde yaklaşık 20 dönümlük hazine arazisine bir iş insanına ait işçiler tarafından 560 adet badem fidanı dikilmesi ortalığı karıştırdı.

Deniz manzaralı hazine arazisinin işgal edildiğini gören vatandaşlar Mal Müdürlüğü, polis ve Bodrum Belediyesi'ne şikayetlerde bulundu. Badem fidanlarını diktirdiği saptanan iş insanı P.A.E'ye tebliği yapılarak fidanları sökmesi istendi.

FİDANLARI SÖKMEDİ DİKMEYE DEVAM ETTİ

İşçilerin 20 gün içerisinde diktiği 560 adet badem fidanının sökülmediği yeni fidanların dikildiği Bodrum Belediyesi'nin gönderdiği işçiler tarafından sökülerek iş insanı P.A.E.'ye teslim edilerek hakkında yasal işlem yapıldı.

PANDEMİ SONRASI RANTA YÖNELİK SALDIRILAR ARTTI

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan yaptığı açıklamada “Devletin malı deniz yemeyen domuz misali, Bodrum'un her yerini, sahilini, dağını, taşını, toprağını ve deniz manzaralı devlet arazilerine ne cesaretle badem fidanı dikerek sahiplenmeye çalışıyorlar.

Bazı duyarlı vatandaşlarımızın dikkati üzerine bu skandal girişim önlendi. Herkesin gözü Bodrum'un en güzel manzaralı bu hazine arazilerinde, nereye koyacağımızı devletin neredeki arazisinin yağmalanmasını önleyeceğiz, şaşırdık kaldık. Pandemi sonrası Bodrum'da ranta yönelik arsalara saldırılar şiddetle arttı” dedi