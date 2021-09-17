Deniz otobüsünde uyuyan kadını taciz eden sabıkalı sapık yakalandı

İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde, yanına oturan kadını uyurken taciz eden Yusuf Yıldırım yolcular tarafından derdest edildi. Deniz otobüsünün rotası değiştirildi, tacizle suçlanan adam Armutlu iskelesinde bekleyen polislere teslim edildi. 'Çocuğa istismar' suçlamasıyla aranan 50 yaşındaki Yıldırım tutuklanarak cezaevine kondu.

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İstanbul Yenikapı’dan Bursa’ya giden deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım, yanında oturan G.Ş.’yi uyuduğu sırada taciz etti. Yıldırım, G.Ş.’nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata indi. G.Ş. diğer yolculara tacizi anlatınca deniz otobüsünde hareketlilik yaşandı.

Bazı yolcular, alt kata inip Yusuf Yıldırım’ı ensesinden yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti. Mağdur kadının şikayeti üzerine deniz otobüsünün rotası değiştirilirken, Yalova’nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaşıldı. Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekiplere teslim etti.

‘Çocuğa istismar’ suçundan aranan 50 yaşındaki Yusuf Yıldırım, ifadesinin ardından ‘cinsel istismar’dan Gemlik Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)