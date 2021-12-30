Denizli’de ‘genelev’ kararı

Denizli’de Merkezefendi İlçe Hıfzıssıhha Meclisi corona tedbirleri kapsamında Bozburun Mahallesinde bulunan genelevi kapattı. Kaymakamlığa yapılan iki başvurunun ardından genelevin açılması konusu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi gündemine geldi. Meclis genelevin kapalı kalmasına karar verdi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Bozburun Mahallesi'nde bulunan genelev corona salgınının ilk başladığı dönemde kapatılmıştı.

O dönemde yaşanan vaka artışlarından sonra Merkezefendi İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 16 Mart 2020 tarihinde genelevin kapatılmasına karar vermişti.

O tarihten bu yana kapalı durumda bulunan genelev işletmecisinin iki kez kaymakamlığa başvurarak genelevin faaliyetlerine yeniden izin verilmesini istediği ortaya çıktı.

İlk başvurusunu bu yıl Temmuz ayında yapan işletmeci talebin reddedilmesi üzerine Eylül ayında ikinci kez başvuruda bulundu.

Konunun il genelini ilgilendirmesi nedeniyle başvurunun değerlendirilmesi Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisine bırakıldı.

Bu yıl corona tedbirlerini görüşmek üzere 39'ncu kez toplanan meclis ise genelevin kapalı kalmasının devamına karar verdi.

YILBAŞINDA HES UYGULAMASI YAPILACAK

Diğer yandan yılbaşı öncesi restoran ve otellerde yaşanacak yoğunluk nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Buna göre işletmeler HES kodu uygulamasını titizlikle gerçekleştirecek.

Riskli olan müşteriler işletmeye alınmayacak. İl Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre işletme sahibi tedbirleri almak ve uygulamadan sorumlu tutulacak. Riskli kişi tespit edildiğinde ise güvenlik güçlerine haber verilecek.

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