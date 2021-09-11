Denizli’de yol tartışması: AKP’li Özkan ata binsin diye özel yol mu yapıldı?

AKP Meclis Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın memleketi Çivril'de yapılan bir yol belediye meclisinde tartışma yarattı. CHP’li meclis üyesi Tunay Yazıcı hiçbir yerleşim merkezine bağlantısı olmadığı halde metrelerce genişlikte yol yapıldığını savunarak, "Cahit Özkan’ın ata binmesi için özel olarak hazırlanan bir yol mudur? Mahalle yolları içler acısı haldeyken bu yolun yapılması doğru mu?" diye sordu.

Selami AYDIN

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AKP Meclis Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın memleketi Çivril'de AKP'li ilçe belediyesinin yaptığı bir yol tartışma konusu oldu. CHP'li Meclis Üyesi Tunay Yazıcı yolun gereğinden fazla geniş yapıldığını ve tasarruf tedbirlerinin hiçe sayıldığını belirterek projeye itiraz etti, “Cahit Özkan'ın ata binmesi için özel olarak hazırlanan bir yol mudur?” diye sordu.

845 YILLIK ZAFER İÇİN ANIT YAPILACAK

AKP'li ilçe belediyesi 845 yıl önceki Miryokefalon Savaşı'nın yaşandığı Kufi Çayı Vadisi'nde bir anıt ve tören alanı yapmayı planlıyor. Her yıl anma töreninin gerçekleştiği alanda bir de mesire alanı oluşturulacak. Tören ve mesire alanına ulaşım için yapılan yol çalışması ise belediye meclisinde Cumhur ve Millet ittifakı üyelerinin hararetli tartışmalarına neden oldu.

BAŞKAN BORÇLANMA YETKİSİ İSTEDİ

AKP'li Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural belediyenin proje ve harcamaları için 15 milyon lira borçlanma yetkisi istedi. Yol tartışması da borçlanma yetkisinin görüşülmesi sırasında yaşandı. Yazıcı yapılan yolun gereğinden fazla geniş olduğunu ayrıca köy ve benzeri başka hiçbir bağlantı noktası bulunmadığı sadece tören alanı için yapıldığını belirterek borçlanma talebine itiraz etti. Yazıcı, yol için borçlanma yetkisi istendiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı 81 bir il valiliğine tasarruf genelgesi gönderdi. Şatafattan uzak durulması mali açıdan dikkatli olunması vurgulandı. Bu genelgeye ne kadar uyuyorsunuz?” diye konuştu.

“VİCDANIM EL VERMİYOR”

Vural'ı hedef alan Yazıcı; “Bu yola ne kadar kum döküldü? İş makineleri için ne kadar akaryakıt harcandı. Çivril Belediyesine bu yolun maliyeti ne? Allah rızası için Kufi Çayına gidiniz ve bu yolu inceleyin, yerinde görün. Yolun bu şekilde yapılmasına, hele hele Çivril Belediyesinin bu kadar borçluyken bunu yapmasına vicdanım el vermiyor. Borçlanmak istediğiniz nerelere bile harcanacağı belli olmayan 15 milyon TL'yi bu şekilde mi harcamayı uygun görüyorsunuz. O zaman sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

“CAHİT ÖZKAN'IN ATA BİNMESI İÇİN Mİ?”

Yolun çok geniş olduğunu ve olağanüstü bir işgücü harcandığını söyleyen Yazıcı, “Kufi Çayı vadisinde Miryokefalon için yapımı devam eden ulaşım yolu devasa genişlikte yapılmış ve çok emek verilmiş, çok zaman harcanmış, çokta maliyeti yüksek bir yol olduğu aşikar. Bu kadar geniş bir ulaşım yoluna ihtiyaç var mıydı? Yoksa Cahit Özkan'ın ata binmesi için özel olarak hazırlanan bir yol mudur? Mahallelerimizin birçok yoları özellikle bize ait olan tali yollar içler acısıyken böyle bir yolun yapılması sizce doğru mudur? Sayın başkan doğruysa Çivril Belediye bütçemiz buna müsaade ediyor mu?” ifadelerini kullandı. Yapılan oylamada Millet İttifakı üyelerinin karşı çıkmasına rağmen oy çokluğu ile 15 milyon liralık borçlanma yetkisi verildi.