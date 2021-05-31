Depolar icralık traktörlerle dolu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icralık araçlarla dolu olan Niğde'deki yediemin depolarında incelemelerde bulundu. Çoğunluğu, borçlarını ödeyemeyen ve icralık duruma düşen çiftçilere ait traktörlerle ve araçlarla dolu yediemin depolarını gezen Gürer, “AKP iktidarı döneminde ülkemizde kamuya ait fabrikalar neredeyse hiç kalmadı ama cezaevi sayısı arttı. Taşınmazlarla birlikte traktör ve diğer taşıtlar icralık oldu” diye konuştu.

3 MİLYONA YAKIN YENİ İCRA DOSYASI

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak- 28 Mayıs günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 974 bin yeni dosya geldiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 918 bin 113 adet arttığına dikkat çekti.

TAKİPTEKİ BORÇ MİKTARI 118 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

İcra dairelerinde görülmekte olan dosya sayısının 28 Mayıs 2020 itibariyle bir önceki yıla göre 1 milyon 492 bin 139 adet artarak 21 milyon 994 bin 857'e ulaştığının belirlendiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları 12,8 milyar lirası tüketici kredisinden, 5,3 milyar lirası kredi kartlarından olmak üzere toplam 118,1 milyar liraya ulaştı” dedi.

NİĞDE'DE İCRA DAİRESİ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Niğde'de 1 olan icra dairesi sayısının AKP iktidarları döneminde ikiye çıktığını da anımsatan CHP Milletvekili Gürer, “Ne yazık ki çiftçi, esnaf borçlarını ödeyemediği için çoğunlukla icraya düşüyor. İcralık duruma düşen vatandaşın araçları da yediemin depolarında satıldığı için mağduriyet katlanıyor. Yediemin depoları traktörler, kamyonlar ve diğer taşıtlarla dolu” ifadelerini kullandı. Gürer, “20 yıllık AKP iktidarlarında cumhuriyetin kazanımı olan kamu fabrikaları yok pahasına satıldı. AKP döneminde cezaevi ve icra dairesi sayısı artarken icra ile malına mülküne el konulanların sayısı patladı” diye konuştu.

YEDİEMİN DEPOLARINDAKİ ARAÇLAR ÇÜRÜYOR

Niğde merkezde 4 ayrı noktada ve Bor ilçesinde yediemin deposu bulunduğunu anlatan Gürer, “Burada toplanan araçlar iklim koşulları nedeniyle çürüme tehdidiyle karşı karşıya. Her yediemin deposunda onlarca traktör ve araç var. Traktörler tarlada olması gerekirken, haciz nedeniyle maalesef yediemin depolarında bekliyor” diye konuştu.

ACİL DESTEK ŞART

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan borçları yeni icra dosyalarının açılmasına neden olduğuna da vurgu yaparak, “Bu durumda siyasal iktidarın yapması gereken; kredi faizlerinin silinerek borçların ötelenmesine olanak sağlayacak bir düzenlemeyi hayata geçirmesidir. Sıkıntıya düşen esnaf ve çiftçiye gerekli destek sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.