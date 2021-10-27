Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler…

Geçtiğimiz günlerde yurdun Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde vatandaşları tedirgin eden depremler yaşandı. Deprem ülkesi olan ülkemizde hemen hemen sarsıntılar meydana geliyor. "Deprem mi oldu" sorusunun yanıtı ve son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

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Türkiye’de ve Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen depremlere dair son deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sık sık sarsıntılar meydana geliyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER