Deprem toplanma alanları nerede? e Devlet acil toplanma alanı sorgulama ekranı…

Deprem sonrasında can güvenliği ve sağlığını sağlamak için acil toplanma alanına gitmek gerekiyor. Endişe ve panik yaratan depremler ardından, acil toplanma alanlarına gitmek isteyenler e Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. İşte e-Devlet aracılığı ile öğrenilebilen acil toplanma alanı sorgulama sayfası…

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Meydana gelen deprem ufak şiddete sahip sarsıntılar olsa dahi korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşlar deprem sonrasında gidilebilecek acil toplanma alanları nerede merak ediliyor. İşte e devlet aracılığı ile öğrenilebileceği deprem toplanma alanları…

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

ACİL TOPLANMA ALANI NASIL SORGULANIR?

Acil toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasına giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığında bulundukları yerdeki uygun toplanma alanlarını öğrenebilirler.