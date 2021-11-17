Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Daha büyük deprem beklemiyorum

Deprem uzmanı Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Düzce'de meydana gelen İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa’da hissedilen depremle ilgili “Daha büyük bir deprem beklemiyorum” dedi.

Latif SANSÜR

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Düzce'de bu gün 15.40 sıralarında meydana gelen 5.2'lik depremi değerlendiren Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:

* 17 Kasım 2021'de öğlen sonu Düzce Kilimli'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu deprem 1999 yılında 12 Kasım'da Düzce'de olan 7.2'lik depremle boşalan enerjinin boşalmamış kısmıdır.

* O tarihte yaptığım açıklamalarda yaklaşık bölgenin 5.6- 5.7'lik bir depreme gebe olduğunu belirtmiştim. O deprem oldu. Bu depremden daha büyük bir deprem beklemiyorum.

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