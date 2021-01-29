Depremzedeler 9 m2’lik konteynerlere terk edildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesi 20 Mart 2019 günü 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İlçenin Oğuz, Kırca, Alaattin, Karahöyük, Ovayurt, Ucarı, Yeniköy ve Corum köylerinde kerpiç yapılar yerle bir oldu. Konteyner ve çadırlara yerleştirilen 160 aileye TOKİ'den konut verileceği açıklandı. Ancak depremzedelere verilen söz tutulmadı.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, TBMM'de gündem dışı konuşmasında depremzedelerin iki yıldır 9 metrekarelik plastik barakalarda yaşam savaşı verdiğini söyledi. Sancar, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u davet ettiğimizde eksik olmasın Denizli kebabını yiyip Acıpayam'a uğramadan kentten ayrılmıştır” diye konuştu.

SORUN ÇÖZÜLMEDİ

Depremzedelere verilmek üzere TOKİ konutları yapıldığını söyleyen Teoman Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu insanlar çiftçilik ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Hepsinin yıkılan evlerinin bulunduğu yerde büyük arsaları var. Evlerini buraya yeniden yapmak yerine TOKİ'den konut veriyorlar. Bu insanlar o konutlarda nasıl hayvancılık yapacak? Onlara gösterilen TOKİ konutlarına bakın. Yaşanacak gibi değiller. 45 depremzede ancak taşındı. Kim ne derse desin, bu insanlar hala bu barakalarda yaşıyorsa sorun çözülmemiş demektir.”