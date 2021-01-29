Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Depremzedeler 9 m2’lik konteynerlere terk edildi

5.5'lik Denizli depremi 2 yılı geride bıraktı. Acıpayam ilçesinin Oğuz, Kırca, Alaattin, Karahöyük, Ovayurt, Ucarı, Yeniköy ve Corum köylerinde kerpiç yapılar yerle bir oldu. Konteyner ve çadırlara yerleştirilen 160 aileye TOKİ’den konut verileceği açıklandı. Ancak depremzedelere verilen söz tutulmadı.

Selami AYDIN
Güncellenme: 01:31, 29/01/2021
Haberler Gündem
Depremzedeler 9 m2’lik konteynerlere terk edildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesi 20 Mart 2019 günü 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İlçenin Oğuz, Kırca, Alaattin, Karahöyük, Ovayurt, Ucarı, Yeniköy ve Corum köylerinde kerpiç yapılar yerle bir oldu. Konteyner ve çadırlara yerleştirilen 160 aileye TOKİ'den konut verileceği açıklandı. Ancak depremzedelere verilen söz tutulmadı.

Kerpiç evleri yerle bir olan depremzedeler, 2 yıldır konteynerde yaşıyor. Soba yakmaları yasak olduğu için elektrik sobaları kullanıyorlar. Bunca sıkıntının yanında yüksek elektrik faturaları ile baş başa kalıyorlar.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, TBMM'de gündem dışı konuşmasında depremzedelerin iki yıldır 9 metrekarelik plastik barakalarda yaşam savaşı verdiğini söyledi. Sancar, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u davet ettiğimizde eksik olmasın Denizli kebabını yiyip Acıpayam'a uğramadan kentten ayrılmıştır” diye konuştu.

SORUN ÇÖZÜLMEDİ

Depremzedelere verilmek üzere TOKİ konutları yapıldığını söyleyen Teoman Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Teoman Sancar

“Bu insanlar çiftçilik ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Hepsinin yıkılan evlerinin bulunduğu yerde büyük arsaları var. Evlerini buraya yeniden yapmak yerine TOKİ'den konut veriyorlar. Bu insanlar o konutlarda nasıl hayvancılık yapacak? Onlara gösterilen TOKİ konutlarına bakın. Yaşanacak gibi değiller. 45 depremzede ancak taşındı. Kim ne derse desin, bu insanlar hala bu barakalarda yaşıyorsa sorun çözülmemiş demektir.”

Yayınlanma Tarihi:05:30,