Dere ıslahı projesi nedeniyle mağdur edilen esnaf: Malımızı zorla elimizden almaya çalışıyorlar

Bitlis'te “Dere Üstü Islah Projesi” kapsamında iş yerlerinin yıkılacak olmasına esnaf tepki göstermişti.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, mağdur esnaf ile görüştü.

“ORTADA CİDDİ BİR MAĞDURİYET VAR”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, “Önemli olan sizin problemlerinize çare bulmamızdır. Biz İYİ Parti olarak, gücümüz yettiği takatimizin ulaştığı kadar Bitlisli esnafımızın yanındayız. Bunu bilmenizi arzu ediyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ise, “Ortada ciddi bir mağduriyet var. Hiçbirimizin yatırıma karşı olması diye bir şey söz konusu olamaz. Ama yatırım adı altında eğer bir mağduriyet oluşturuluyorsa bunun karşısında durmamız gerekiyor” dedi.

YERİNDE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Meselenin yerinde çözülmesi gerektiğini ifade eden Erhan Usta, “Yeni bir göç dalgası oluşmaması gerekir. Orada bir anket yaptık. Birçok insan burası yıkılırsa ticarete devam edemeyeceğini söyledi. Var olanı yıkarsak yenisini koyamayız” diyerek, kentlerde nüfusun düşmesinin sebebini de iktidarın politikalarına bağladı.

Usta, “Nüfus niye düşüyor? İnsanların orada karnı doysa terk eder mi memleketini? Bu problemler Bitlis'te daha ağır vara ama Samsun'da da var. Samsun göç veren bir kent. İktidar nüfusu orada tutacak kalkınma politikalarını geliştiremiyor. Bu mağduriyeti doğu ve güneydoğu illerinde çok daha fazla yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“SİZİN YANINIZDAYIZ”

Esnafa “Biz bu mücadelede sizin yanınızdayız” mesajı veren Usta, “Biz bu olayı canlı tutacağız. Yeter ki siz birlik beraberliğinizi bozmayın. Gördüğümüz üzere sağlam bir duruş var. Bu duruş korunursa bu mücadeleden başarılı çıkarız. Amacımız Bitlis kazansın, insanlar mağdur olmasın, ticaret daha da gelişsin” dedi.

MAĞDUR ESNAF: GARİBANIN 15-20 METREKARESİNE GÖZ DİKTİLER

Mağdurlar adına konuşan esnaf ise, şu ifadeleri kullandı:

* Malımızı zorla elimizden almaya çalışıyorlar. Orada ne yapacakları belli değil.

* Bir de oranın bir maneviyatı var. 4. kuşak esnaflar var orada. Bunlar tamamıyla rant meselesi için baskıyla bizim dükkanlarımızın mülkiyetlerini elimizden almaya çalışıyorlar.

* Bizim gibi garibanların 15-20 metrekare olan mekanlarına göz diktiler. Biz kesinlikle ne yaparlarsa yapsınlar yıkıma da geldikleri zaman dükkanlarımızdan çıkmayacağız.

* Ne olursa olsun her şeyi göze aldık. Artık zulmü kabul edemeyiz.