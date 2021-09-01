Destici’den Erdoğan ve Bahçeli’ye seçim barajı tepkisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, destek verdiği Cumhur İttifakı'nın liderleri Erdoğan ve Bahçeli'yi eleştirdi. AKP ve MHP'nin seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesi yönünde anlaştığını yönündeki görüşü sorulan Destici, "Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz. Sadece milletvekili seçimleri için değil, yerel seçimlerde de bunun uygulanmamasını istiyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, parti olarak kuruldukları günden bugüne kadar ilkeli bir söylemde ve duruşta olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı kapsamında seçim kanunu ile ilgili yapılan görüşmelerinde parti heyetlerinin iki kere AKP heyeti ile bu hususları görüştüğünü belirten Destici, şunları söyledi:

Partimiz buradaki düşüncelerini ve fikirlerini iletti. Biz Büyük Birlik Partisi olarak çok net söylüyoruz; seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz. Sadece milletvekili seçimleri için değil, yerel seçimlerde de bunun uygulanmamasını istiyoruz. Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu ile ilgili önceliğimiz şu; biz demokratik temsilde adaleti, yönetimde istikrarı ve güçlü meclisi, kendi düşüncelerini mecliste tam olarak ifade edebilen ve buna göre oy kullanabilen milletvekillerinin olduğu bir meclisi ve yönetimi, yerel yönetimleri arzu ediyoruz. (DHA)