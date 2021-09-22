Destici’den Erdoğan’a teşekkür

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, New York'ta bir araya geldiği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a, davetler, kabuller ve açılış için teşekkür etti. Destici, Erdoğan ile birlikte New York’taki diğer bazı etkinliklere de katıldı.

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ABD’nin New York kentinde Türkevi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan ve Erdoğan'a teşekkür eden Destici, şu paylaşımı yaptı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızla, Türkevi'nde bir araya gelerek; ABD ziyareti, Türkevi'nin açılışı ve sair hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Davetleri, kabulleri ve özellikle New York'ta BM binası'nın hemen karşısındaki Türkevi'ni ülkemize kazandırdıkları İçin teşekkür ederiz.”

NEW YORK RPOGRAMINA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'ın New York'taki programına eşlik eden Destici, Erdoğan ile birlikte; Türken heyetini kabul, New York Times heyetini kabul, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen program ve TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere de katıldığını belirtti, fotoğraflar paylaştı.

Destici ayrıca, Türkevi'nin açılışının yanı sıra, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC)'nin düzenlediği toplantıya, akabinde de Erdoğan'ın ABD'deki Müslüman toplumun önde gelen temsilcileriyle bir araya geldiği kabule katıldığını ifade etti.