Dev FETÖ operasyonu! Darbeci komutanın oğlu da aranıyor
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK ayağına yönelik operasyon başlatıldı. 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Gözaltı kararı bulunanlar arasında 15 Temmuz gecesi şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin oğlu askeri okul öğrencisi Faruk Terzi'nin de bulunduğu öğrenildi.
FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 44’ü muvazzaf 214 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 40 il ve KKTC’de sabah 06.00’da operasyon başladı.
Şüphelilerin albay (1), yarbay (1), yüzbaşı (7), üsteğmen (7), teğmen (7), astsubay (41), uzman çavuş (5) rütbelerinde olduğu öğrenildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi Faruk Terzi de bulunuyor. Faruk Terzi, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’nin oğlu…
Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.