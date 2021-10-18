DEVA Partili Bingöl: AK Parti ciddi anlamda güç kaybediyor

DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, düzenlediği basın toplantısında "Neredeyse 36 yıldan beri siyasetin içindeyim. AK Parti ciddi anlamda güç kaybediyor. Kötü ekonomik gidiş, 18 yıldan bu yana kayıtsız şartsız AK Parti’yi destekleyenleri bu partiden uzaklaştırıyor" dedi.

Orhan BOZKURT

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Parti il binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, “Ayağımı yere basmadan konuşmam, seneye bu vakit iktidardayız” diyerek iddialı konuştu.

“İLK KONGREMİZİ BİR UN DEĞİRMENİNDE GERÇEKLEŞTİRDİK”

Erzurum yerel medyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda hazırladıkları videoyla bir yıllık icraatlarını perdeye yansıtan Bingöl, parti olarak ülke genelinde ilk ilçe kongresini Narman’da, çok zor şartlar altında bir un değirmeninde gerçekleştirdiklerini hatırlatarak “O günleri unutmamız mümkün değil. Tam 4 başkan değiştik, görevi kabul eden sonradan caydı. Toplantı yapacağımız salonu son dakikada bize vermediler. Ve o kongreyi biz bir un değirmeninde yaptık. İlk DEVA hareketini un kokulu, buğday kokulu bir ortamda başlatmış olmanın bugün haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Bingöl, daha sonra şöyle konuştu:

“HER İLÇEYE EN AZ ÜÇ DEFA GİTTİK”

* Bir yılda Erzurum'un tüm ilçelerini en az üç defa dolaştık. İlçelere ilk gittiğimiz günlerde insanlar bize tereddütle yaklaşıyor, uzaktan bakıyorlardı. İkinci gidişimizde daha bir yaklaştı, son gittiğimizde de kucaklamaya başladılar.

* Gittiğimiz yerlerde, konuştuğumuz insanlardan aldığımız sinerji heyecanımızı kamçılıyor. Henüz ortada bir ittifak yok. Ama olursa, iddia ediyorum o ittifakın birinci partisi biz olacağız ve hatta daha ileri giderek söylüyor, tek başımıza iktidara geleceğimizi savunuyorum.

* Neredeyse 36 yıldan beri siyasetin içindeyim. AK Parti ciddi anlamda güç kaybediyor. Kötü ekonomik gidiş, 18 yıldan bu yana kayıtsız şartsız AK Parti'yi destekleyenleri bu partiden uzaklaştırıyor.

Karşılığı olmayan, insanlara güven veren, kırmadan dökmeden muhalefet yapan, ince ruhlu bir genel başkana sahip olduklarını ifade eden Başkan Bingöl, sağın birinci partisi olacaklarını öne sürdü. Erzurum'da da iddialı olduklarını, bunu anket yaptırarak da kanıtlayacaklarını bildiren Vahit Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:

“ÇEKLER, SENETLER ÖDENEMİYOR”

* Hepimiz ülkede çok da güzel şeyler olmadığını görüyoruz. İnsanlar kendilerini ifade etmekten bile korkuyorlar. Biz de ince eleyip sıkı dokuyor, sözlerimizi dikkatli şekilde, seçerek kullanıyoruz. Siyasetin içinde yıllardan beri yoğrulan birisi olarak vatandaşın vücut dilini iyi okuduğumu söyleyebilirim.

* Dışarıda sessiz bir çoğunluk var. İnsanlar sandığın önlerine getirilmesini bekliyor. Müjdeler olsun. Motorinin fiyatı yapılan zamlar sonucunda benzinin fiyatını geçti. İyi ne var, söylesinler bilelim. Ülkede göçmen sayısı 10 milyonu aştı.

* Geçtiğimiz hafta İstanbul'daydım. Çoğu semtte Türk vatandaşı olmadığını üzülerek müşahede ettim.

* Erzurum, çekini, senedini ödeyemez duruma gelen, bankalara borcu tavan yapan bir büyük zümrenin şehri oldu.

* Yarınki günlerde doların 10 lirayı geçeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Bundan 10 yıl önce ülkenin bu duruma düşeceğini kimse söyleyemezdi.

* Şimdi vatandaşa bir dokunuyor, bin ah işitiyoruz. Piyasalarda yaprak kıpırdamıyor. Asla felaket tellallığı yapmıyor, gerçekleri söylüyorum.

“MİLLET İTTİFAKINDA YER ALABİLİRİZ AMA HDP İLE İTTİFAK KURMAYIZ”

‘HDP ile ittifak yapmalarının söz konusu bile olmayacağını ama bu partinin ülkenin gerçeği olduğunu’ söyleyen Bingöl, “DEVA olarak millet ittifakı içinde yer ayıp almayacağımız henüz belli değil. Millet ittifakı içinde yer alabiliriz ama HDP ile ittifak kurmayız. Bu, bizim HDP’ye zinhar karşı olduğumuz anlamına da gelmez. Sonuçta Meclis'te grubu bulunan bir partiyi yok saymak hiçbir gerçeğe sığmaz” dedi.

Toplantıdan sonra yönetim kurulunun kadın üyeleri, Başkan Bingöl'e sürpriz yaptı, bir yaş günü pastası keserek ilk kongre gününü alkışlarla kutladı.