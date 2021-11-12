DEVA Partili Bingöl: AKP, yüzde 62 oy aldığı kentte yüzde 28’e kadar geriledi

DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Bingöl, AKP'nin kalesi Erzurum'da yaptırdıkları geniş kapsamlı anketin sonucunu paylaştı. Bingöl, AKP'nin en son yüzde 62 oy aldığı kentte hızla eridiğini ve şimdilik yüzde 28 civarına kadar gerilediğini açıkladı.

Orhan BOZKURT

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DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, Kurucular Kurulu Üyesi Ali Ufuk Yaşar ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Akbulut, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum’a geldi.

Rızvanoğlu ve beraberindekiler İl Başkanı Vahit Bingöl ile birlikte düzenledikleri basın toplantısının ardından Erzurum Baro Başkanlığını ziyaret etti. Partilileri ile birlikte kent merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Rızvanoğlu, Erzurum’un tarımsal üretim ve ihracatta stratejik bir şehir olduğunu belirterek, “Biz DEVA Partisi olarak tarımsal üretimin sürekliliğini sağlayacak politikalara geliştiriyoruz. Açıkladığımız Tarım Eylem Planımız Türkiye’yi tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi ve çiftçimizi korumayı hedefliyor. Yediğimiz içtiğimiz her şeyde ithalat bağımlılığını kıracağız. Yerli üreticimizi güçlendirip, çiftçimize emeğinin ve alın terinin karılığını kuruşu kuruşuna ve günü gününe almasını sağlayacağız” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİ KAYBEDİYORUZ, BU ÇOK CİDDİ BİR TEHLİKE”

Gittikleri her yerde vatandaşların DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a güvenlerinin tam olduğunu gördüklerini anlatan Rızvanoğlu şunları söyledi:

* Herkes bizi, Sayın Babacan ‘söz verirse tutar’ ifadeleriyle karşılıyor. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bizler ülkede yaşanan bölgesel kalkınmışlık farkını ortadan kaldırabilmek için eylem planları hazırlıyoruz. Bu eylem planlarının hepsi Türkiye şartlarına göre, kaynakları belirtilerek hazırlanıyor. Hiç biri seçim vaadi değil.

* Bakın Tarım Eylem Planımızı hazırladık, Yarına Atılım Eylem Planını açıkladık, Afet Eylem Planını açıkladık, sırada Çevre ve Doğa Eylem planımız var. Gençlerimizi kaybediyoruz. Nitelikli bir çok gencimiz iş bulamadığı için başka ülkelere gitmek zorunda kalıyor. Bu çok ciddi bir tehlike.

“ÜLKEMİZİN TEPESİNDE ALARM ZİLİ ÇALIYOR”

Kanal İstanbul Projesi’nden hükümetin vazgeçmesi gerektiğini de anlatan DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, “Bu çılgın proje için 40-60 milyar doların harcanması planlanıyor. Büyük çevre ve iklim riski olan bu proje için harcanması düşünülen paranın sadece 18 milyar doları ile Türkiye’deki tüm tarım alanlarımıza damla sulama sistemi kurulabilir. Geçtiğimiz ay tarihin en yüksek sıcaklıklarından birisini yaşadık. Küresel deniz seviyesindeki artış tehlikeli boyutlara ulaştı. Tüm bunlar dünyamızın ve ülkemizin tepesinde çalan bir alarm zili gibi. Eğer el frenini bir an önce çekmezsek iklim krizinin altında kalacağız. Bakın Erzurum’da bile Kasım ayının ortasında ceket ile geziyoruz” diye konuştu.

“KİMSE MUTLU DEĞİL MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

Düzenledikleri basın toplantısında ülke genelinde, saha çalışmaları yaptıklarını belirten MKYK üyesi Ali Ufuk Yaşar ise şunları söyledi:

* Gittiğimiz yerlerde görüyoruz ki kimse mutlu değil. Ülkemiz ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyor. TÜİK verileri gerçeği yansıtmıyor. Türkiye’de açıklanan işsizlik rakamları, enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. Sahada olanla açıklanan rakamlar bir birini tutmuyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Biz parti olarak bu gezilerimizi gerçekleştirirken, sadece sorunları tespit etme derdinde değiliz. Nasıl tedavi edeceğimizi de, daha şimdiden vatandaşlarımızı açıklamaya başladık. Hükümet olmamız halinde kısa ve uzun vadede neler yapacağımızı, eylem planları ile açıklıyoruz.

“ÖNÜMÜZDEKİ EN BÜYÜK TEHLİKE GÖÇMEN SORUNUDUR”

DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl ise Türkiye’nin Ortadoğu’dan aldığı kontrolsüz göçe dikkat çekti. Bingöl önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan İl Başkanları Toplantısında da aynı konuyu gündeme getireceğini belirterek, “Bu işe bir çözüm bulmak zorundayız. Ülkenin önündeki en büyük tehlike göçmen sorudur. Bu insanlar savaştan geliyor, bir çoğunun psikolojisi bozuk, biz bu insanlarda bir arada yaşamak zorunda kalacağız. Kontrolsüz bu göç ileride bizim başımızın çok ağrımasına sebep olabilir” dedi.

İL BAŞKANI BİNGÖL: AKP’NİN ERZURUM KALESİ DÜŞÜYOR!

DEVA Partisi İl Başkanı Bingöl, Erzurum’da çok geniş kapsamlı bir anket çalışması yaptırdıklarını da anlatarak AKP’nin yıllardır yüzde 60 ve üzerinde oy aldığı kentte hızla kan kaybettiğini belirtti. Bingöl, “Şu anda anket sonuçlarına göre Erzurum’da yüzde 35 oranında kararsız seçmen var. En son seçimlerde yüzde 62 oy alan AK Parti’nin oy oranı ise şimdilik yüzde 28 civarında. Bir zamanlar verdiği destekle AK Parti’nin kalesi olan Erzurum’da vatandaş artık hükümetten umudunu kesmiş. Ak Parti’nin Erzurum kalesi düşüyor” diye konuştu.

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