DEVA Partisi’nin kurucu isimlerinden Metin Gürcan gözaltına alındı

Deva Partisi’nin kurucu isimlerinden Metin Gürcan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan Gürcan, Ankara’ya götürülecek.

Habip ATAM

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DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi emekli asker Metin Gürcan sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Bakırköy'de gözaltına alınan Gürcan'ın Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğinizi istiyorum.”

ALİ BABACAN AÇIKLAMA YAPACAK

DEVA Partisi Ali Babacan’ın saat 10.30’da İl Başkanlığı’nda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Parti avukatların da Metin Gürcan’ın evine gittikleri öğrenildi.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

1976 doğumlu olan Metin Gürcan, 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun oldu.

1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değişik birimlerinde çalışan Gürcan, akademik çalışmalarına devam edebilmek için 2015 yılında emekli oldu. Meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti.

Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Metin Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde ‘Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle master derecesi aldı.

İngilizce ve Rusça bilen Metin Gürcan, çeşitli Türk ve yabancı haber sitelerinde güvenlik konularında yazıları periyodik olarak yayınlanmaktadır.

Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum. — METIN GURCAN (@Metin4020) November 26, 2021