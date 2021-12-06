Devlet Bahçeli: Vakıf kuracağız, başkanı ben olacağım

Alparslan Türkeş Vakfı tartışmalarına sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, yeni bir vakıf kuracaklarını belirtip, "Başkanı ben olacağım" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi ile soruya cevap verdi.

Bahçeli, Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'na ilişkin soru üzerine, “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun” dedi.

ANMA PROGRAMINDA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler polisin önlemlerine rağmen salona girmiş ve etkinliğe katılanlar arasında büyük bir kavga yaşanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı açıklamada ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ adıyla bir vakıf kurulacağını belirtmişti. Yalçın, “Ülkücü Hareketi, bundan böyle hiç kimse istismar edemeyecektir. Bunu yapan ailesi de olsa, Alparslan Türkeş adının ve geride bıraktığı kutlu mirasın sinsi amaçlar için kullanmasına müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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