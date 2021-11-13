Devlet Bahçeli’den Erdoğan’a haritalı tebrik

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı kutladı. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bahçeli'nin özel olarak hazırlattığı bir haritaya da yer verildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’de düzenlenen; Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Görüşmeyle ilgili açıklama MHP’den geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bahçeli’nin özel olarak hazırlattığı bir haritaya da yer verilerek şu ifadeler kullanıldı;

*MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı'na “Milli Şuur Nişanı”nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır.

*Ayrıca Türkiye'yi temsilen Aksakallılar Konseyi'ne atanan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak gönülden kutlamıştır.

“UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI…”

*Bu vesileyle, MHP Lideri uzun bir süredir üzerinde çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritasını da Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet etmiştir.

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