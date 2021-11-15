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Devlet başkanına suikast suçundan aranan kişi İstanbul’da yakalandı

Haiti devlet başkanına suikast suçundan kırmızı bültenle aranan Samir Handal isimli şahıs, Ürdün'e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Habip ATAM
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Devlet başkanına suikast suçundan aranan kişi İstanbul’da yakalandı

Bugün sabah saatlerinde ABD'den gelip Türkiye'yi transit olarak kullanarak Ürdün'e gidecek olan Samir Handal isimli şahsın, Haiti devlet başkanına suikast suçundan kırmızı bültenle aranması olduğunun Interpol tarafından bildirilmesi üzerine emniyet güçlerince operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Havalimanında olduğu tespit edilen Samir Handal şahıs alındı gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan Handal'ın emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

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