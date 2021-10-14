“Devlet Hastanesi’nde ambulans yok” iddiası

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Orhaneli Devlet Hastanesi'nde bir buçuk aydır ambulans olmadığı iddiasında bulundu. Erkan, "Sorulduğunda 'Bakımda, gelecek' deniyor ancak hastalar büyük bir mağduriyet yaşıyor" dedi.

Halil ATAŞ

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TBMM Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Orhaneli Devlet Hastanesi’nde ambulans krizi yaşandığını ileri sürdü.

“HASTANEDE 1,5 AYDIR AMBULANS YOK”

Orhaneli Devlet Hastanesi’ndeki sağlık krizine dikkat çeken Aydın, “Devlet Hastanesi’nin bir buçuk aydır maalesef ambulansı yok. Sorulduğunda ‘Bakımda, gelecek’ deniyor ancak hastalar büyük bir mağduriyet yaşıyor. En erken yıl başında ambulans geleceği söyleniyor. ‘Sağlıkta devrim yaptık’ diyerek 19 yıldır bunun ekmeğini yiyenler, bir ambulansı neden gönderemiyorlar?” ifadelerini kullandı.

“500 METRE MESAFEYE BURSA’DAN AMBULANS GELİYOR”

İlçedeki sorunun çok vahim bir durum olduğuna işaret eden Aydın, “Edindiğim bilgiye göre, devlet hastanesine 500 metre uzaklıktaki ambulans helikopterin geldiği yere bile hasta nakil etmek için, Bursa merkezden ambulans çağrıldığı söyleniyor” şeklinde konuştu.