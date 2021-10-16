Devlet üniversitesinin açılış dersi AKP’den

Mardin Artuklu Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılını törenle açtı. İlk dersi de ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ adıyla AKP’li Numan Kurtulmuş verdi: Ana hedefimiz üniversitelerin kalitesini yükseltmek.

Ali Ekber ERTÜRK

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AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, önceki gün Mardin'de bir dizi açılış ve temaslarda bulundu. Kurtulmuş'un Mardin'e gelişi nedeniyle Valilik resmi etkinlikler düzenledi. Kurtulmuş, Artuklu Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne de katıldı. Vali Mahmut Demirtaş ile üniversiteye giden Kurtulmuş, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve protokol tarafından karşılandı.

İlk dersi “Türkiye'yi Yarınlara Taşımak” adıyla Kurtulmuş verdi. Kurtulmuş törende yaptığı konuşmada son 5 yıllık kalkınma planlarından birinin, Türkiye'den en az 3 üniversitenin dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmesi olduğunu söyledi. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükselttiklerini belirten Kurtulmuş, “Üniversitelerin sadece sayısının artması yeterli değil. Şimdi geldiğimiz noktada üniversitelerin seviyesinin artması, kalitesinin yükselmesi ve Türkiye üniversitelerinin uluslararası alanda rekabet edebilir üniversiteler haline gelmesi de ana hedefimiz” dedi.

Vali Mahmut Demirtaş, Numan Kurtulmuş ile birlikte Artuklu Üniversitesi'nde kurulan Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı. Demirtaş, Kurtulmuş için STK toplantısı da düzenledi. Demirtaş bu töreni sosyal medya hesabından, “Üniversiteli gençlerimizin ders dışında kaliteli vakit geçirebileceği merkezimiz hayırlı olsun. Yakın zamanda gençlerle burada buluşup çaylarını içmek isterim” diye duyurdu. Vali bir başka paylaşımında da “Konuğumuz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile birlikte katıldığımız Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdik. Katılım ve katkılarından dolayı bütün STK temsilcilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.