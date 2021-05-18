Devletin terk ettiği bina çöp ev oldu

Erzurum şehir merkezi Yoncalık Caddesi üzerinde uzun yıllar İller Bankası Bölge Müdürlüğü olarak hizmet veren bina çöplüğe döndü.

Kurumun 2011 yılında Palandöken ilçesinde yaptırdığı yeni hizmet yerleşkesine taşınmasıyla kaderine terk edilen bina kısa sürede talan edildi. Kapı ve pencereleri belirsiz kişiler tarafından sökülerek götürülen 5 katlı bina kısa sürede “çöpbank” halini aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yönüyle çevreye kirlilik ve tehlike saçamaya başlayan binaya gereken müdahalenin bir an önce yapılmasını bekliyor.

HİZMET BİNASI ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede metruk hale gelen bina, son zamanlarda her türlü suçluların sığınağı oldu. Çevre sakinlerini huzursuz eden bina, her geçen gün devasa bir çöplüğe dönüştü.

Şu an için ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ kayıtlarında olan binaya Erzurum Büyükşehir Belediyesi talip oldu.

Arsa değeri bile milyonlarca lirayı bulan binanın depreme dayanıklı olup olmadığı için ‘Karot Testi’nden geçirildikten sonra Büyükşehir Belediyesine devredileceği öğrenildi.