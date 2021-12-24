DİAYDER soruşturması tamamlandı

Terör Örgütü PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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335 sayfalık iddianamede, Şirinevler’de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin KCK sistematiği doğrultusunda kurularak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İllegal olarak açılan denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli verilen vaaz ve hutbeler, legal bir çatı altında örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri hususunda somut deliller elde edildiği belirtildi.

İddianamede, 2013 yılında terörist başı Abdullah Öcalan’ın kendisini ziyarete gelen BDP heyeti aracılığıyla mesaj vererek Diyarbakır’da Demokratik İslam Kongresi çağrısı yaptığı ve “Çare elbette resmi diyanet İslam’ı değildir” diyerek alternatif bir dini yapılanma çağrısında bulunduğu”na iddianamede yer verildi. (DHA)

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