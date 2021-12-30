DİAYDER soruşturmasında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik özel teftiş başlatmasına dayanak yaptığı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesi kabul edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Terör örgütü PKK/KCK'nın hedef ve çıkarları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü iddia edilen DİAYDER'in (Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) yöneticileri ve üyeleri hakkında devam ede gelen bir dava varken, yakın zamanda yeni bir soruşturma açılarak ikinci bir iddianame hazırlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 335 sayfalık iddianame, yapılan değerlendirme sonrasında kabul edildi.

10'u tutuklu toplamda 23 kişi 18 Şubat 2022 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, bazı şüphelilerin, İBB'de gassal olarak işe alınmada söz konusu derneği referans gösterdiği suçlaması yapıldı.

Söz konusu suçlamanın aynı zamanda İçişleri Bakanılığı’nın İBB hakkında başlattığı tefitişe de dayanak gösterildiği öğrenildi.

MAAŞLARININ YARISINI DERNEĞE VERDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

İddianamede bazı şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak, DİAYDER’in referansıyla İBB'de işe alınan örgüt üyesi ve sempatizanı oldukları iddia edilen kişilerin, maaşlarının bir kısmını derneğe verdikleri iddiasına yer verildi.

“DERNEK REFERANS OLMADIĞI İÇİN İBB'YE ALINMADI”

Şüpheli Hasan K.’nın bilgisayarında elde edilen bir belge delil olarak iddianamede yer aldı.

İBB'de işe alınması için kendisine referans olmayan derneği eleştiren Hasan K.’nın belgede belgede n aktarılan ifadelerinde, “Dernek başkanı, Büyükşehir Belediye, cenaze imamı alımında toplantı yapmıyor ki, bu derneğin çıkar ilişkisi olduğunu hissettim. 2020’de İBB tarafından bu dernekten imamlar almışlar ve üye olduğumuz halde toplantı yapmayarak, danışmadan üyelerle beni, din alimleri temsil etmedikleri için istifa ediyorum, adaletsizliği gördüğüm için üyelikten istifa ediyorum” yazdığı belirtildi.

“İŞE ALINANLAR DERNEĞE PARA VERDİ Mİ BİLMİYORUM”

İBB’de işe alınanların derneğe maaşlarının bir kısmını verdikleri de iddialar arasında… Şüphelilerden bu duruma ilişkin ifade veren şüpheli Mehmet İ., işe alınanların para verip vermediklerini bilmiyorum dediği ortaya çıktı. Mehmet İ.’nin ifadesi şöyle:

* Benimle birlikte o dönemde Aydın A., Mehmet Emin A., Fahrettin Ü., soy ismini bilmediğim Cihat, Hamza, Mehmet isimli şahıslar DİAYDER öncülüğünde işe alındı.

* İşe alınma sürecinde bir sınav yapıldı, bu sınavda ben herhangi bir yardım almadım. Diğer şahısların herhangi bir yardım alıp almadığı hususunda bir bilgim yok.

* Aydın A., Mehmet Emin A. ve Fahrettin Ü. isimli şahıslar, belediyede ilk işe girdiğimizde maaşlarının bir kısmını DİAYDER’e vereceklerini söylüyorlardı. Sonrasında para verip vermediklerini bilmiyorum.

“AKP’DE AKTİF ÜYELİĞİM BULUNUYOR”

İBB’de gassal olarak işe alınan şüphelilerden Aydın A.’nın verdiği beyanda; “İstanbul/Beylikdüzü/Gürpınar AKP İlçe Teşkilatına aktif devam eden bir üyeliğim bulunmaktadır.” dediği yer aldı.

ALIŞVERİŞ KARTLARININ DERNEK ÜYESİ MELELERE VERİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Şüpheli tapelerinin yer aldığı iddianamede, Ramazan ayı nedeniyle İBB tarafından DİAYDER'e verilen alışveriş kartlarının şüpheli Ekrem B. tarafından dağıtılması amacıyla Avrupa ve Anadolu yakasında ikamet eden dernek üyesi melelere verildiği değerlendirmesi de yer aldı.

Şüphelilerden Fevzi B.’nin iddianamede yer verilen ifadesinde, “Ekrem B. tarafından bana 10 adet yardım kartı verildi. Ben bu kartları mahallede ikamet eden maddi durumu olmayan şahıslara verdim ancak vermiş olduğum kişilerin isimlerini hatırlamıyorum” dedi.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 23 kişi, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

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