Dindar seçmen AKP’den uzaklaşıyor

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı 2021 araştırmasından derlenen bir anketi paylaştı. Ankete göre, dindar seçmen içerisinde AKP'ye verilen destek azaldı.

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MetroPOLL Araştırma Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından 2021 yılında yapılan 12 “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasından derlenen anket sonucunu paylaştı.

Ankete göre, Ocak-Mart ayında yüzde 73,2 olan AKP’ye destek veren dindar seçmen oranı, Ekim-Aralık ayında yüzde 63,1’e kadar düştü. Öte yandan CHP ve İYİ Parti’ye destek veren dindar sayısı da Ekim-Aralık ayında arttı.

Sencar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaparak anketi paylaştı:

“Metropoll'ün 2021 yılında gerçekleştirdiği 12 “Türkiye'nin Nabzı” araştırmasında 24 Haziran 2018 AK Partiye oy vermiş kendisini “Dindar” olarak tanımlayan seçmenlerin “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri cevapların üçer aylık dönemlerdeki oranları.”

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