Dışarı çıkarken dikkat… Mevsim değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yayınlanan serin ve yağışlı hava yurdu etkiliyor. Tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıkları 6 derece dolaylarında düşecek, sağanak etkili olacak.

Sozcu.com.tr

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Uyarıların ardından yurdun önemli bir kısmında süren sağanak yağışla birlikte sıcaklık düşüşleri de yaşanmaya başladı. Tahminlere göre bugün Türkiye’nin batı kesimlerinde 6 derecelik bir sıcaklık düşüşü yaşanacak, değerler mevsim normallerinin altına inecek. Sağanak yağış İstanbul ve çevresini aralıklarla gün boyunca etkileyecek.

BİRÇOK ŞEHRE SAĞANAK VE SERİN HAVA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Antalya’nın doğu, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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