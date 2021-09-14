Dışişleri Bakanlığı: Volkan Bozkır görevini tamamladı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenen Volkan Bozkır'ın bir senelik görevinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Sayın Bozkır’ı başarılı Genel Kurul Başkanlığı için tebrik ediyor, halefi Maldivler Dışişleri Bakanı Sayın Abdulla Shahid’e BM 76. Genel Kurul çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.

Sozcu.com.tr

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Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamlaması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, 14 Eylül 2020 tarihinde üstlendiği Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün tamamlamıştır. Genel Kurul Başkanlığı, Birleşmiş Milletler teşkilatında seçimle işbaşına gelinen en üst düzeyli görevdir. Sayın Bozkır, Birleşmiş Milletler'in 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olmuştur” bilgilendirmesi yapıldı.

“İNSANİ KRİZLERDEN ETKİLENEN GRUPLARA DESTEK VERMİŞTİR”

Bozkır’ın görevi süresince, COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz biçimde devamını sağladığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* Uluslararası toplumun vicdanını yaralayan Filistin, Suriye ve Myanmar gibi krizlerin Genel Kurul'da ele alınmasına yönelik çabalara öncülük etmiş ve tüm üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurul'un güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermiştir.

* Sayın Bozkır, ayrıca, çoktaraflılık ilkesinin güçlendirilmesi, en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışma, doğal afetler ve insani krizlerden etkilenen gruplara destek verilmesi ve kadınların toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi konularına öncelik atfetmiş, resmi ziyaretleri aracılığıyla bu konuları uluslararası kamuoyunun da dikkatine getirmiştir.

“TAKDİRLE KARŞILANDI”

Dışişleri Bakanlığı, “Sayın Bozkır'ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderlik uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılanmıştır. Sayın Bozkır'ı başarılı Genel Kurul Başkanlığı için tebrik ediyor, halefi Maldivler Dışişleri Bakanı Sayın Abdulla Shahid'e BM 76. Genel Kurul çalışmalarında başarılar diliyoruz” açıklamasında bulundu.