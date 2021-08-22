Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘mülteci merkezi’ açıklaması: Resmi talep bulunmamaktadır

"Türkiye'de mülteci merkezi kurulması" yönünde İngiliz basınında çıkan haberlere yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" açıklaması yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise bu açıklamaya çok sert tepki geldi.

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Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın kaleme aldığı makalenin ardından İngiliz basınında yer alan ‘Türkiye’de mülteci merkezi kurulması’ yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

“KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;

*Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

*Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı bu açıklamaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çok sert açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı’na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık”

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