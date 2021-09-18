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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘zirve’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB’nin dokuz üyesinin Atina’da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildiriye tepki göstererek, "Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz" dedi.

Yayınlanma: 08:36 - 18 Eylül 2021 Güncellenme:
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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘zirve’ tepkisi

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Bilgiç, “AB’nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina’da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur. Sözkonusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz” dedi.

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