DİSK İstanbul’da miting düzenleyecek

“Artık yeter! Geçinmek istiyoruz” diyen işçiler, 12 Aralık’ta İstanbul Kartal Meydanı’nda toplanma kararı aldı.

Batuhan SERİM

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Vergide ve gelirde adalet talep eden Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Geçinmek İstiyoruz Mitingi” ile işçilerin taleplerini dile getirmek için İstanbul Kartal Meydanı'nda toplanacaklarını duyurdu.

“BORÇLA YAŞAMAKRAN BIKTIK”

“İşsizlikten, pahalılıktan, zamlardan, faturalardan bıktık artık. Borçla yaşamaktan bıktık. İşçiler olarak patronlardan çok vergi vermekten bıktık. Her sabah yeni zamlara uyanmaktan, her gün yoksullaşmaktan bıktık.” ifadelerini ön plana çıkartan DİSK, 12 Aralık'taki buluşma için şu açıklamayı yaptı:

“EKMEK ASLANIN MİDESİNE İNDİ”

* İşsizlikten, pahalılıktan, zamlardan, faturalardan bıktık artık. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, bu ülkenin ekonomisini biz büyütüyoruz ama geçinemiyoruz.

* Borçla yaşamaktan bıktık. İşçiler olarak patronlardan çok vergi vermekten bıktık. Ekonomik krizin ve pandeminin ağır yükünü biz taşıyoruz. Her sabah yeni zamlara uyanmaktan, her gün yoksullaşmaktan bıktık.

* Üstüne üstlük son günlerde dövizin hızla artışıyla ekmek aslanın ağzından midesine indi. Türkiye'de asgari ücret Çin'in bile altında ve Avrupa'nın en düşüğü…

* Asgari ücret dünyanın her yerinde sembolik bir ücret iken Türkiye'de ortalama ücret haline geldi. İşçilerin büyük çoğunluğunun mahkum edildiği asgari ücret, açlık sınırının bile altında.

“ASGARİ ÜCRETİN NET 5 BİN 200 TL OLMASI İÇİN BULUŞUYORUZ”

* Emek ucuzlasın, memleketin taşı toprağı ucuzlasın' tezgahını bozmak için, kara kışı işçi baharına çevirmek için, asgari ücretin en az net 5200 TL olması için, asgari ücretin ve tüm ücretlerin asgari ücret tutarında vergi ve kesintilerin kaldırılarak tüm ücretlere 1000 lira iyileştirme yapılması için, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi için, EYT mağduriyetinin son bulması için, sendikalaşma, grev ve tüm demokratik hak arama yollarının önündeki engellerin kaldırılması için 12 Aralık Pazar günü Kartal Meydanı'nda buluşuyoruz.