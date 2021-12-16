DİSK’ten asgari ücret açıklaması: Emekçilerin derdine derman olmaz

Asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu zam bu korkunç pahalılıkta emekçilerin derdine derman olmaz. Yaptığımız hesaplamaya göre Kasım 2021 için dört kişilik bir ailenin asgari geçim tutarı 10 bin 700 TL civarındadır. Bu asgari ücret artışını yeterli görmüyoruz ancak bu artışın bütün emekçilere yansıması için Ocak 2022’de tüm işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıkları da en az asgari ücret artışı oranında artmalıdır" dedi.

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2022 yılı asgari ücreti asgari geçim indirimi (AGİ) dahil 4.250 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete günlük 47,5 TL zam yapıldı. Asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulunan DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu zam bu korkunç pahalılıkta emekçilerin derdine derman olmaz.

Ancak önemli olan asgari ücrette ne kadar artış olduğu, yüzde kaç arttığı değil asgari ücretin bugünkü geçim şartları içinde işçinin ve ailesinin geçimini karşılamaya yetip yetmediğidir” dedi.

“AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Çerkezoğlu'nun açıklamaları şöyle devam etti:

*Ülkemizin içinden geçtiği derin ekonomik kriz, TL'de yaşanan büyük değer kaybı ve yaşanan korkunç pahalılık dikkate alınmadan asgari ücret artış oranını konuşmak anlamlı değildir.

*Açıklanan asgari ücretle geçinmek mümkün değildir. 2022 yılı için belirlenen asgari ücret geçinmeye yetecek düzeyde değildir. Yapılan asgari ücret zammının büyük bölümü yaşanan pahalılık nedeniyle zaten çoktan yok olup gitti. Kalanı da birkaç ay içinde eriyip gidecek.

*Ortada gerçek anlamda zam yoktur. Asgari ücret artışı, pahalılıkla yaşanan alım gücü kaybını dahi telafi etmekten uzaktır.

*Bu pahalılıkta 4250 TL asgari ücreti işçileri “enflasyona ezdirmedik” diye böbürlenerek ilan edenleri bu asgari ücretle bir ay yaşamaya davet ediyoruz!

“BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM TUTARI 10 BİN 700 TL’DİR”

*Yaptığımız hesaplamaya göre Kasım 2021 için dört kişilik bir ailenin asgari geçim tutarı 10 bin 700 TL civarındadır.

*Bu fiyatlara Aralık 2021 ayındaki fiyat artışları ve döviz krizinin etkisiyle 2020'de yaşanacak pahalılık dahil değildir. 2022 yılı içinde de yoksulluk sınırının çok daha yükseleceği, pahalılığın dayanılmaz hale geleceği sır değildir.

*Ocak 2021'de asgari ücret 386 dolara karşılık geliyordu. Bugün açıklanan zamlı 2022 asgari ücreti (15,5 TL dolar kuru üzerinden) 275 dolara karşılık geliyor.

“110 DOLAR KAYIP”

*Emekçiler zamlı asgari ücretle bile 110 dolar civarında kayba uğramıştır. Asgari ücretin 2022'de ne kadar eriyeceği belli değil. Zamlı haliyle bile Türkiye'de asgari ücret Avrupa'nın en düşük iki asgari ücretinden biri durumundadır. Türkiye'deki asgari ücret zamlı haliyle dahi Çin'in altındadır.

*Bu mudur son 45 yılın en yüksek asgari ücret artışı!

*Türkiye bu zamlı asgari ücretle de ucuz emek ülkesi olmaya devam edecektir.

*Kasım 2021 resmi enflasyonuna göre dar gelirli kesimlerin gıda enflasyonu yüzde 40 civarındadır. Bu oran önümüzdeki aylarda çok daha artacaktır. Halkın hissettiği pahalılık ise resmi verilerin çok çok üstündedir. Asgari ücrete yapılan zam, suya yazılan yazı gibi birkaç ay içinde eriyip gidecektir.

“YETERLİ GÖRMÜYORUZ”

*Bu asgari ücret artışını yeterli görmüyoruz ancak bu artışın bütün emekçilere yansıması için Ocak 2022'de tüm işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıkları da en az asgari ücret artışı oranında artmalıdır. Aksi durumda asgari ücrete gelen zam oranı diğer emek gelirlerine yansımadığı sürece bir anlam ifade etmeyecektir.

*Emeklinin 1.500 TL aldığı, işçilerin ve memurların resmi enflasyonun yarısı kadar zam aldığı bir ortamda Türkiye hızla asgari ücretliler ülkesi haline gelecektir.

*Bu asgari ücret zammı büyük ölçüde eridi, kalanı da birkaç ayda eriyecektir.

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