Diyanet Atatürk geleneğini bozmadı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Atatürk' inadı sürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen cuma hutbesinde yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılmadı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Diyanet, 29 Ekim Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ü yine anmadı. Yaşlılara vefayı konu alan hutbede “Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü. Şanlı Kurtuluş Mücadelemizde canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları savunan ve vatanımızı bize emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” denildi, Atatürk'ten tek kelime bahsedilmedi.

Mart 2003-Kasım 2010 arasında görev yapan Ali Bardakoğlu’nun yayınladığı hutbelerde Atatürk anılıyordu. 2010’da göreve gelen Mehmet Görmez ile birlikte Atatürk’e yer verilmemeye başlandı. Görmez 31 Temmuz 2017’ye kadar görevde kaldı ve bu süre içinde Atatürk’ün anıldığı tek bir hutbe olmadı. Görmez’den sonra göreve gelen Ali Erbaş da hutbelerde Atatürk’ün adına hiç yer verilmedi.

HUTBEDE YOK AÇIKLAMADA VAR

Cuma hutbesinde Atatürk’ü anmaktan imtina eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, yayımladığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi.

– Kadim bir tarihe sahip olan aziz milletimiz, asırlardır yaşadığı bu topraklarda canına, vatanına, milli ve manevi değerlerine yönelik tehditlere hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Bağımsızlığına ve hürriyetine kastedenlere karşı daima direniş göstermiş; başı dik, alnı açık ve özgürce yaşama idealini her seferinde şanlı bir zaferle taçlandırmıştır. Tarih boyunca azmi, cesareti ve destansı kahramanlıklarıyla her zorluğun üstesinden gelmesini bilen milletimiz, bundan yaklaşık bir asır önce de özgür iradesini, ülkesini ve mukaddesatını korumak için verdiği büyük mücadeleyle bir kez daha şanlı bir zafer kazanmış ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmiştir.

– Tarihe altın harflerle yazılacak milli mücadele ruhuna hayat veren en temel etken ise hiç şüphesiz milletimizin sağlam imanı ve sarsılmaz inancı olmuştur. Milletimizin esarete ve baskılara hiçbir zaman teslim olmayacağının en açık nişanesi olarak bugün 98. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, varlığını ve birliğini bu inançla ilelebet koruyacaktır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, uğruna milli mücadele verdiğimiz ve bizi biz yapan tüm değerlerimizi inancımıza, ecdadımıza ve aziz şehitlerimize vefanın bir gereği olarak var gücümüzle korumak ve en iyi şekilde geleceğe taşımaktır.

– Bu vesileyle bağımsızlık mücadelemize önderlik ederek cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz. Milli mücadele kahramanlarımıza, vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, bu güzel vatanda birbirimize kenetlenerek ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

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