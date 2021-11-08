Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ‘dinsizlik aşılanıyor’ deyip sosyal medyayı hedef aldı

Şanlıurfa’da kanaat önderleri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ile bir araya geldi. Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, “Hepimiz hademe-i hayratız. Dolayısıyla biz bu hizmetimizi daha iyi nasıl yapabiliriz? Kur'an kurslarımız, camilerimiz daha nitelikli, eğitimi, öğretimi, hizmeti, irşadı nasıl yapabilir? Bunun gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Yapılan çalışmaların asıl hedefinin irşat olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

*Daha fazla gencimize, çocuğumuza nasıl ulaşabiliriz? Daha fazla aileyi İslami ilkeler doğrultusunda nasıl kurabiliriz? Onları dinsizlik cereyanına kapılmaktan nasıl kurtarabiliriz? Hepimizin amacı bu. Yani biz ilmi, sırf ilim öğrenmek veya sırf ilim öğretmek için yapmıyoruz.

*Netice olarak hedefimiz insanlara din-i mübin-i İslam'ı doğru bir şekilde ulaştırmak. Onları yanlıştan kurtarmak. Kur'an-ı Kerim ve sünnet çizgisinde daha fazla insana bunu ulaştırmak. Bunun adı da irşattır. Yani Peygamber Efendimiz (S.A.V.) hayatı boyunca ne yaptıysa biz de varisleri olarak bunu yapmak durumundayız.

*Hakkın batıla galip geldiğine şahitlik yapmamız lazım. Bunun içerisinde olmamız lazım. Hakkı anlatmak batılı ortadan kaldırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız.

“İNSANLAR BİLİNÇLİ OLARAK DİNDEN UZAKLAŞTIRILIYOR”

Başkan Erbaş, “Peygamber Efendimizin (S.A.V.) en önemli vasıflarından birisi de uyarıcılıktır. İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“İLMİMİZİ İNSANLARA AKTARMALIYIZ”

Öğrenilen ilmin uyarmaya, irşada dönüştürülmediğinde o ilmin bir manasının olmadığına dikkat çeken Başkan Erbaş, “O zaman ilmimiz sadece duvarların arasında kalır ve bizimle beraber gider. Ne kadar çocuğa, gence ve aileye ulaşabilirsek, irşat yönünü geliştirebilirsek işte o zaman ilim faydalı olur. Bunları, yetiştirdiğimiz öğrencilere anlatalım” diye konuştu.

“PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) SÜNNETLERİNİ BİREBİR YAŞAYALIM”

“Allah Resulü Efendimizin (S.A.V.) en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir” diyen Başkan Erbaş, “Peygamber Efendimiz (S.A.V.) yok ama sünnetleri var. Yeter ki biz onu canlı tutalım, sünnetlerini birebir yaşayalım. Biz Rabbimizin dinine hizmet ettiğimiz sürece O da bize yardım edecektir. Bunu vaat ediyor. Eğer biz bu yolda samimi bir şekilde yürürsek hiçbir başka bir güç galip gelmeyecektir” dedi. İHA

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