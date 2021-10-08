Diyanet İşleri Başkanı: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum

İsrail'de bir mahkemenin aldığı 'Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğu' kararıyla ilgili, "İsrail mahkemesinin almış olduğu kararı reddediyorum, kınıyorum, lanetliyorum" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e gitti. Erbaş, İsrailde bir mahkemenin Yahudilerin Mescid-i Aksa’da sessizce ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına karar vermesine yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbaş, İsrail mahkemesinin bu karardan bir an önce geri dönmesi gerektiğini ifade ederek, Mescid-i Aksanın İslam mabedi olduğunu ve kıyamete kadar da İslam mabedi olarak kalacağını belirtti.

Erbaş, tüm dinlerdeki mabetlerin kutsal olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Öncelikle İsrail mahkemesinin almış olduğu kararı reddediyorum, kınıyorum, lanetliyorum. İnançlarda mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Bizim İslam medeniyetimizde mabetlerin dokunulmazlığı vardır.

Mescid-i Aksa bir İslam mabedidir. Kıyamete kadar da İslam mabedi olarak kalacaktır. Sadece Müslümanların mabetlerinin değil, bizim inancımızda gayrimüslimlerin, Müslümanların dışındaki inançların da mabetlerinin dokunulmazlığı vardır.

Nasıl ki Müslümanların gidip Yahudilerin mabetlerinde bu şekilde bir eylem yapması kabul edilemezse Yahudilerin yapmış olduğu, daha doğrusu İsraillilerin yapmış olduğu bu eylem de kabul edilemez. Dolayısıyla bir an önce bu kararlarından vazgeçmelerini ve hep birlikte barışı sağlamamız gerektiğini özellikle düşünüyorum.

Biz Müslümanlar olarak barışsever insanlarız. Dinimizin adı İslam. Barış anlamına gelmektedir. Kudüs barışın evidir. Barışın yurdudur. Barışın yurdunu bu türlü tarihte pek görülmemiş yeni yeni birtakım gayretlerle barışı bozmak için ortaya çıkarılan bu eylemlere hep birlikte tüm insanlar olarak sadece Müslümanlar olarak demiyorum hangi inançtan olursa olsun hep birlikte karşı çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla inşallah biran öne bu kararlarından vazgeçerler” diye konuştu.

DHA