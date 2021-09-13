Diyanet sözlü sınavla personel alacağını duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı sınav yapılmadan sözlü sınav sonucuna göre açıktan atamayla personel alacağını açıkladı. Adayların, ön başvurularını onaylatmak için il ya da ilçe müftülüklerine şahsen başvurmaları istendi. 2019’da toplam 104 bin 814 olan Diyanet'in personel sayısı, 2020’de sözleşmeliler hariç, 128 bin 469’a çıkarılmıştı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemdeki uygulamaları ve başkanının yaptığı Atatürk ve laiklik karşıtı açıklamalarla eleştirilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan tartışılacak bir adım daha geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan 30 kişilik kadroya atama yapılacağını açıkladı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ilanda, yazılı sınav yapılmayacağı, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacağı duyuruldu.

Adayların kurumun web sitesinden sözlü sınav için ön başvuru yapabileceği belirtilen duyuruda bir başka aşama dikkat çekti. Adayların, ön başvurularını onaylatmak için bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmeleri şartı konuldu.

Diyanet, Ankara’daki merkez teşkilatında “Genel İdare Hizmetleri” sınıfında, “prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker ve ışıkçı” ünvanlarında toplam 30 kişi alacak. Sözlü sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının üç katı aday çağrılacak.

SUNUCU İÇİN ÖZEL ŞART

Adaylardan ünvanlarına göre yükseköretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı aranıyor ancak sadece spikerlik için özel bir ayrıcalık dikkat çekti. Spiker ünvanına başvuru yapacak adaylar için 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belge yeterli olacak.

2019'da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469'a çıkarmıştı.

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