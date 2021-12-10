Diyanet’ten 1085 Dolar’a Kudüs turu!

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 Ocak 2022’den itibaren Kudüs turlarına başlıyor. Ancak yükselen dolar kurları nedeniyle turlar, cep yakacak. Kişi başı ücret, 775-1085 dolar arasında değişiyor.

Ali Ekber ERTÜRK

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Diyanet'in turlarında 2 yaşına kadar olan bebek ve çocuklar için de, 195 dolar alınacak. Turlara katılanlardan PCR testi de istenecek ve çift doz aşı olmayanlar katılamayacak. 895 dolar olan Kudüs turlarında, Miraç kandili dönemi ücret, 1085'e dolara çıkıyor.

İki tür konaklama imkanı sunan Diyanet'in turlarında 3-5 yaş arasındaki çocuk için 445- 625 dolar, 6-11 yaş arasındaki çocuklar için de 600-890 dolar ücret alınacak.

Turlara katılacak bütün ziyaretçilerden PCR testi istenirken, ziyaretçilerin uçuş saatinden 72 saat önce Türkiye'de PCR testi yaptırması ve negatif sonuçlu testin İngilizce olması istendi. Ayrıca Telaviv Havalimanı'nda da PCR testi yapılacak ve HES kodu da zorunlu olacak.

Yapılan testin ardından ziyaretçi otele gidecek ve test sonucu çıkıncaya kadar otel odasından çıkmayacak. Tel Aviv Havalimanı'nda yapılacak test ücretli olacak ve ücreti ziyaretçi tarafından karşılanacak. Bir doz aşı olup hastalık geçirmeyen kişiler programa katılamayacak. 2. doz aşıdan sonra 6 ay geçenlerden de 3. doz aşı istenecek.