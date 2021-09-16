Diyanet’ten fahiş fiyat hutbesi

Çarşı pazarda pahalılık her geçen gün daha da artarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Diyanet, bu haftaki 'Ticaret hayatında helal haram bilinci' başlıklı cuma hutbesinde "Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümin fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz" mesajı verilecek.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanlığı 9 ildeki 10 halde ‘fahiş fiyat denetimleri’ gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ‘hayat pahalılığı’ konusunda açıklama yaptı.

Enflasyondan kaynaklı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı bildiklerini söyleyen Erdoğan, “Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” dedi.

Bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir adım da Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Diyanet, bu haftaki ‘Ticaret hayatında helal haram bilinci’ başlıklı cuma hutbesinde “Mümin, karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hasılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz” sözlerine yer verecek.

“DİNİMİZ HELAL-HARAM HASSASİYETİNİN GÖZETİLMEDİĞİ HER TÜRLÜ ALIŞVERİŞİ YASAKLAR”

Hutbenin tamamında ise şu ifadeler yer alıyor:

* Allah Resûlü’nün (S.A.V.) âdetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi.

* Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) satıcıyı şöyle uyardı: ‘Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan, bizden değildir!'

* Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollarla kazanç temin etmemizi emreder. Allah rızasının, kul hakkının, helal-haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ‘Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin, haram ile kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.

“BİR MÜMİN FAHİŞ FİYATLARLA İNSANLARI MAĞDUR ETMEZ”

* ‘Yalan ve hileyle elde edilen malda hiçbir hayır yoktur.’ İslam'a göre ticaret ahlâkının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür. Mümin, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Mümin işinde, gücünde, ticaretinde daima güven verendir. O, alırken de satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde Allah'ın rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla tevessül etmez. Zira yalan ve hile ile elde edilen malda hiçbir hayır yoktur.

* Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama ve gayr-ı meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fâhiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hâsılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz.

“HARAMA BAKMA, HARAM YEME, HARAM İÇME”

* Peygamber Efendimiz (S.A.V.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: ‘Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.' O halde geliniz, fani olan bu âlemde dünyalığımızı kazanırken ahiretimizi unutmayalım. Boğazımızdan bir lokma dahi haram geçirmeyelim. Hanelerimiz ve sofralarımız helalle bereketlensin. Ahlakımız iktisat ve itidal, şükür ve kanaat olsun.

* Hutbemi, özünü İslam'ın evrensel ilkelerinden alan Ahilik müessesesinin şu öğütleriyle bitiriyorum: ‘Eline, diline, beline sahip ol! Kapını, kalbini, alnını açık tut! Eşine, işine, aşına özen göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme! Yanlış ölçme, eksik tartma! Dünya malına tamah etme! Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken yumuşamasını bil!