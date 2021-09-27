Haberler - Gündem

Diyanet’ten ‘yapay et fetvası’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay etin caiz olduğuna yönelik hiçbir fetvası olmadığını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Diyanet’ten ‘yapay et fetvası’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun “yapay etin” caiz olduğuna yönelik fetvasının bulunmadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlı’ğından yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur” denildi. DHA

Diyanet'ten fahiş fiyat hutbesi İlginizi Çekebilir Diyanet'ten fahiş fiyat hutbesi Diyanet, protokolde 28 sıra birden atladı İlginizi Çekebilir Diyanet, protokolde 28 sıra birden atladı