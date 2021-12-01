Diyanet’ten yeni harcama listesi

12.9 milyar TL’lik bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet yeni harcamalarla gündeme geldi. Dergi standı, rahle için ihaleye çıktı.

Deniz AYHAN

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Vatandaşa “Azla yetinin, lüksten ve şatafattan kaçının” uyarısı yapan ve 12.9 milyar TL'lik bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni harcamalarla gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, 14 Ekim'de ihaleye çıkarak Bilgisayar Hatlı Kuran-ı Kerim bastıracağını duyurdu. 20 bin rahle boy, 50 bin orta boy, 30 bin adet de hafız boy basılacak. Ayrıca 10 bin adet de Kuran-ı Kerim ve Almanca meali bastırılacak. Bilgisayar Hatlı Kuran-ı Kerim'ler 1. kalite suni deri kapaklı, varak baskılı kapak ve yaldızlı kuşe kaplamalı kağıttan olacak. Diyanet'in bastıracağı Kuran-ı Kerim'ler için 4 Kasım 2021'de 3 milyon 535 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

CEVİZ STANT ALDILAR

Diyanet ayrıca 4 Kasım'da “5mm MDF tek taraf ceviz 17 parça dergi tanıtım standı” almak için ihaleye çıktı. Kaç tane alındığı ve ebatları belirtilmeyen ceviz dergi tanıtım stantları için 18 Kasım'da sözleşme imzalandı ve stantların maliyeti 402 bin 960 TL oldu. Diyanet'in bu yıl bastırdığı kitapların toplam maliyeti 7.9 milyon TL olarak hesaplanmıştı. Son bastırılan Kuran-ı Kerimlerle birlikte Diyanet 2021 yılında yalnızca kitaplar için yaklaşık 11.5 milyon TL ödemiş oldu. Diyanet'e bağlı olan ve 2019'daki toplam sermayesi 80 milyon TL'ye çıkarılan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nce açılan ve 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihale de tepki çekmişti. Öte yandan Diyanet, Antalya'daki lüks bir tesiste 2-7 Kasım'da rehberlik semineri, 14-16 Kasım'da da istişare toplantısı düzenlemişti. Bu toplantıya katılan personelin ailelerinin de beş yıldızlı otelde konakladığı öğrenildi. Durum sosyal medyada atılan tweetlerle eleştirilmişti.