Diyarbakır’da aşiret üyeleri CHP’ye katıldı

Diyarbakır’da Beytikan aşiretine mensup yaklaşık 200 kişilik bir grup CHP’ye katıldı. Düzenlenen törende yeni üyelere CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel rozetlerini taktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Seçim çalışmaları çerçevesinde saha çalışmalarına ağırlık veren CHP’ye Doğu ve Güneydoğu illerinde toplu katılımlar olmaya devam ediyor. CHP Diyarbakır’a Beytikan aşireti kanaat önderlerinden Mustafa Köse öncülüğünde 200 kişilik bir grup CHP’ye katıldı. CHP Diyarbakır il başkanı Gönül Özel, yeni üyelere parti rozetlerini taktı.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İl başkanlığı önünde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, “Beytikan aşireti kanaat önderlerinden Mustafa Köse ve beraberindekilerin bize katılmasıyla beraber daha güçlü olduk. Vatandaşlarımızın alım gücü yok denecek kadar az. Kara kış olarak tabir edilen kış aylarının gelmesiyle beraber yurttaşlarımız daha çok zorlanacaktır. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli gündeme getirdiği kara kış fonun acilen hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün bize katılım gösteren bu arkadaşlarımızla beraber sahada daha güçlü ve iyi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Gücümüze güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“KÜRT SORUNUNA BAKIŞI NEDENİYLE CHP’YE GEÇTİK”

Beytikan aşireti kanaat önderi Mustafa Köse ise, “Bizler Beytikan aşireti olarak bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçtiğimizi belirtiyoruz. Çalışmalarımız ve hizmetimiz bu yönde olacaktır. CHP'nin yeniden Kürt sorununa bakışı ve çözüm odaklı projeler üretmesi nedeniyle partiye geçiş sağlamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.