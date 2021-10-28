Doğa katliamına ‘dur’ denildi

Gümüşhane'de 2 yıl önce Dipsiz Göl'ün başına gelenlerin bir benzerinin, Zonguldak'ta doğal yollarla oluşan gölün başına gelmesini mahkeme engelledi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gümüşhane’de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de, yaklaşık 2 yıl önce yapılan define arama çalışması sonucu zarar görmüş ve taban yapısı bozulduğu için daha su tutmamıştı.

Dipsiz Göl olayının bir benzeri de Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde eski taş ocağının tabanından ve dereden gelen su ile yağmurun birikmesiyle oluşan gölde yapılmak istendi.

Zonguldak İl Genel Meclisi, gölün bulunduğu alanda imar değişikliği yaparak 50 çeşit sanayi atığının geri dönüştürüleceği Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi yapılmasına izin verince, tesisi yapacak şirket gölün su birikintisi olduğunu ileri sürerek ÇED gerekli değildir raporu aldı.

Bölge halkı ve çevreciler ise gölün içinde canlılar bulunduğunu, dere yatağı ile bağlantısı olduğunu ve 50 çeşit sanayi atığının geri dönüşümü yapılırken gölün ve derenin kirleneceğini belirterek Zonguldak İdare Mahkemesi’ne çalışmaların durdurulması için dava açtı.

DAVA DEVAM EDERKEN GÖLÜ BOŞALTMAYA ÇALIŞTILAR

Yaklaşık 10 yıl önce liman yapımı nedeniyle açılan ve daha sonra terk edilen taş ocağı alanında doğal yollarla oluşan 4 bin metrekarelik bir alana sahip olduğu tahmin edilen gölü kurtarmak için açılan dava İdare Mahkemesi’nde dava devam ederken şirket, geçtiğimiz Nisan ayında sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilerek gölün suyunu boşaltmak istedi.

Ancak, gölün suyunu boşaltmak için kanal açtıkları sırada vatandaşlara yakalandı.

Şikayet üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şirket çalışanlarına açtıkları kanallarını kapattırıp, çalışmaları sonlandırdı.

Gölün suyunu boşaltamayan şirket, bir süre sonra da hemen yan tarafına Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi yapımına başladı.

MAHKEME: TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR

Alaplı Osmanlı ve Ereğli İncivez köyü sınırları içinde bulunan göl ile gölü besleyen Kavak Dere’nin şirket tarafından kurutulmak istendiğini ileri süren Çevre Koruma Dernekleri, şirketin ÇED olumlu raporu almak için dereyi yok saydıklarını, gölü de su birikintisi olarak gösterdiğini iddia ederek açtıkları dava sonuçlandı.

Zonguldak İdare Mahkemesi kararda, “İl Genel Meclisi kararının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve mevzuata uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Diğer yandan, dava konusu planların katı atık geri kazanım tesisine yönelik olması sebebiyle işlemin uygulanması halinde civarındaki parseller ve alanda mevcut gölün doldurulması halinde çevre açısından telafisi güç zararlar doğabileceği değerlendirilmiştir” denilerek, dava bitine kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Şirket ise, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti.