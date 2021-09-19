Doğu Akdeniz’de denizaltı kurtarma tatbikatı icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Doğu Akdeniz'de NATO ile birlikte icra ettiği denizaltı tahliye ve kurtarma tatbikatının başarıyla devam ettiğini bildirdi.

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KURTARAN-2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Deniz Araştırma ve Deney Merkezi (CMRE), sivil ve kamu kurumları ile dost ülkelerin iştirakiyle 12-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de DYNAMIC MONARCH-2021 NATO Tatbikatı ile birlikte icra ediliyor.

“BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR”

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi. Tatbikat kapsamında son olarak Denizaltıdan Tahliye ve Kurtarma Eğitimleri icra edildi.

DENİZALTI PERSONELİNİ KURTARMA TATBİKATI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise, “Tatbikatın maksadı, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisinin aranması ve personelinin kurtarılması eğitimleri icra ederek denizaltı arama ve kurtarma birliklerinin ünsiyetini geliştirmek, dost ve müttefik unsurlar arasındaki birlikte çalışabilirliğe katkı sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

DOĞU AKDENİZ’DE DAVET TATBİKATI DA İCRA EDİLECEK

DOĞU AKDENİZ-2021 Davet Tatbikatı ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sivil ve kamu kurumları, NATO Daimi Görev Grupları (SNMG-2, SNMCMG-2) ile dost ülkelerin iştirakiyle 01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek.