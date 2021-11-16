Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman başlıyor?

Doğu Ekspresi ile seyahat severlere iyi haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi’nin 15 Aralık’ta yeniden yolcularla buluşacağını duyurdu. Daha önce yapılan açıklamada Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları 1 odada tek kişi seyahat bedeli 400 lira olarak belirlenmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık A.Ş. işbirliğinde turizme katkı amacıyla hayata geçirildiğini, ilk seferin ise 29 Mayıs 2019'da yapıldığını anımsattı.

DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pandemi nedeniyle seferlere 2020 Mart ayının ortasından itibaren ara verildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, “Ankara-Kars arasındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara’ dan 15 Aralık Çarşamba, Kars’tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara’dan Çarşamba, Cuma; Kars’tan Cuma ve Pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek” dedi.

“Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor” diyen Karaismailoğlu, trenin sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluştuğunu kaydetti.

İlk seferinden bu yana Turistik Doğu Ekspresi'nde 37 bin yolcunun seyahat ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Ankara-Kars güzergahının, seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçildiğini ifade etti.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatları 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda kişi başı 250 TL olarak duyuruldu.

HEM LEZZETLERİ TADIYOR HEM DE TARİHİ GÖRÜYOR

Bin 300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunun 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkurunun da 32 saat 37 dakikada tamamlandığını ifade eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Yolcular farklı lezzetleri tadarken, tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuşuyor. Turistik Doğu Ekspresi sadece Kars'ın değil, güzergahında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için de fırsatlar sunuyor. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara – Kars arasında; İliç ve Erzurum'da, Kars-Ankara arasında; Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Söz konusu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik alanı Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese’nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor.”