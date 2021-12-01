Doğu’da fırtına ve tipi etkili oluyor… Erzurum ve Ardahan’da yoğun kar yağışı!

Erzurum ve Ardahan başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren başlayan tipi ve yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları kuvvetli fırtına ve tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıda bulundu.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’da dün gece saatlerine kadar devam eden fırtına, sabah saatlerinde yerini tip ve kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde aniden bastıran kar, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yoğun şekilde devam eden kar yağışı ve zaman zaman etkili olan tip sebebiyle, okula ve işe gitmek için evden çıkanlar zor anlar yaşadı. Ardahan’da da sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ARALIKLARLA GÜNBOYU DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacağını bildirdi. Erzurum ve Ardahan’da başlayan kar yağışının öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ağrı çevrelerinin yüksek kesimlerinde de kuvvetli olması bekleniyor.

VATANDAŞLAR FIRTINA VE TİPİYE KARŞI UYARILDI

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden genellikle orta kuvvette esecek. Rüzgar, hızı zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde olacak. Kuvvetli fırtına ve tipi nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını isteyen meteoroloji yetkilileri; Bölgede gece en düşük sıcaklıkların ise Ardahan’da sıfır, Iğdır’da 3, Tunceli ve Ağrı’da 4, Erzurum, Erzincan ve Kars’ta 5 derece ölçüldüğünü bildirdi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır’da 11, Tunceli’de 8, Ağrı’da 7, Erzurum’da 5, Kars’ta 4, Erzincan’da 3, Ardahan’da sıfır derece olması bekleniyor.

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