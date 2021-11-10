‘Doktor’ lakaplı metamfetamin uzmanı yakalandı

İstanbul ve Yalova'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 73 kilo Metamfetamin 3 silah ele geçirildi. Aralarında metamfetamini üreten "Doktor" lakaplı İranlı'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyon, 1 aylık takip sonrasında gerçekleştirildi. Beyoğlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü ile Yalova’da eş zamanlı baskın düzenlendi.

73 KİLO METAMFETAMİN

Polisin eş zamanlı girdiği adreslerden Yalova’da bulunan bir villada uyuşturucu üretildiği belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 73 kilo 160 gram metamfetamin, 2 tabanca,1 pompalı tüfek, 4 hassas terazi ele geçirilirken, yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İRANLI DOKTOR YAKALANDI

Gözaltına alınan şüpheliler arasında “Doktor” lakaplı bir şüpheli olduğu da öğrenildi. İran uyruklu şüphelinin metamfetamin üretimi için ülkesinden özel olarak getirildiği öğrenildi.

OPERASYON ANI KAMERALARA YANSIDI

Şüpheliler haklarında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan işlem başlatılırken operasyon anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin bir villaya baskın anı yer alıyor. İçeriye giren ekipler bazı şüphelileri gözaltına alıyor. Adreste yapılan aramalarda uyuşturucunun bulunduğu anlar da kameralara yansıyor.

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