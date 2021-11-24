Doktora saldıran kadının 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi

Pendik Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktoru darp ettiği gerekçesiyle dün tutuklanan Müge İ. hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama” suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Pendik'te, 17 Kasım'da Pendik Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Esma Demir'in (26) Müge İ. (26) tarafından darp edildiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Esma Demir'in Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığı belirtildi. Müge İ.'nin 17 Kasım'da L.Ç. ile aralarında geçen olayla ilgili adli raporunun alınması için saat 04.30'da polisler nezaretinde Pendik Devlet Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

Acil serviste müşahede odasına alınan Müge İ.'nin kolundan damar yolunun açıldığının belirtildiği iddianamede, saat 04.53'te alkollü olan Müge İ.'nin kolundaki damar yolunu çıkararak, görevli olan doktor Esma Demir'e arkadan saldırdığı ifade edildi.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN SALDIRDI

Müge İ.'nin, Esma Demir'in saçlarını eline doladığı, yaklaşık 40 saniye boyunca çevredekilerin müdahalesine rağmen eylemini devam ettirdiği aktarıldı. Adli Tıp raporuna göre Demir'in yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu kaydedildi.

1 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Müge İ.'nin “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama” suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKLAMA NEDENİ VARSAYILAN SUÇ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Öte yandan iddianamede, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan olduğu belirtildi. İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Pendik'te, 17 Kasım'da Pendik Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli doktor Esma Demir'i darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Müge İ. sevk edildiği hakimlik tarafından “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama” suçundan tutuklanmıştı. Müge İ. ifadesinde, “Bilincim yerinde değildi. Asla yapacağım bir şey değildir. Ben de hemşireyim. Doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu. Bu sırada ben serumu çıkarmıştım. Doktor hanımın ‘bu serumu çıkarmış ben bununla mı uğraşacağım' dediğini hatırlıyorum. Bunu dedikten sonra mı yaptım, tam bilemiyorum” demişti.

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