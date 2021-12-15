Doktoru tehdit etti; cama bu yazıyı asınca davadan kurtuldu

Bursa'da doktor F.Z.'yi tehdit eden A.S., aile sağlığı merkezinin camına astığı yazı sonrası davadan kurtuldu.

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İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesindeki 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezine giden A.S., corona virüsü aşısı olmak istediğini söyledi. Görevli doktor F.Z., A.S.ye merkeze aşıların gelmediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.

BEYAZ KOD VERİLDİ

A.S. doktoru, ‘Seninle dışarıda görüşeceğiz’ diye tehdit edince ‘beyaz kod’ verildi. A.S. merkezden ayrılırken emniyete giden doktor F.Z. şikayetçi oldu.

MERKEZİN CAMINA ASTI

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, taraflar uzlaşmak için adliyede bir araya geldi. Doktor F.Z., kendisini tehdit eden kişinin, “Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim” ifadelerinin bulunduğu yazıyı hazırlayıp bunu da merkezin camına asması şartıyla şikayetini geri çekeceğini belirtti.

Şartı kabul eden A.S., doktorun istediği cümleyi 1 metre uzunluğundaki kağıda yazdırıp, merkezin camına astı. Doktor F.Z. şikayetinden vazgeçerken, yazıyı görenler, şaşırdıklarını belirtti. DHA

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