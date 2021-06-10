Doktorun 200 bin dolarını havaleyle çaldılar

Libya uyruklu kalp cerrahı müşteki G.A.A.B., bankada bulunan 200 bin dolar parasının hesabında olmadığını gördü. Hemen bankayı arayan G.A.A.B., paranın başka bir hesaba havale edildiğini öğrendi. İşlemin bilgisi dışında yapıldığını belirten banka müşterisi emniyete giderek şikayetçi oldu.

FARKLI HESAPLARA AKTARDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine hemen çalışma başlattı. Araştırmalarda G.A.A.B.'nin hesabındaki paranın beş farklı kişinin hesabına aktarıldığı anlaşıldı. Araştırmada, iddiaya göre paraların daha sonra eski banka çalışanı M.S.'ye gönderildiği tespit edildi.

ALTI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda 6 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dekont ve dijital dokümana el konuldu. Haklarında bankacılık kanununa muhalefet ve zimmet iddiasıyla işlem yapılan şüpheliler emniyete götürüldü.