Doktorun nöbet sonrası ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Sağlık çalışanlarının yükü daha da katlandı

Asistan doktor Rümeysa Berin Şen'in nöbet sonrası kaza yaparak yaşamını yitirmesinin ardından, maruz kaldığı iş yükü iddialarına ilişkin Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Hastanenin açıklamasında, "Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" denildi.

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Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarparak yaşamını yitirmişti. Genç doktorun meslektaşları hastane önlerinde anmalar düzenledi ve sağlık çalışanlarının maruz kaldığı iş yükü protesto edildi.

“NORMAL NÖBETİNİ TUTMUŞTUR”

Ankara Şehir Hastanesi ise Rümeysa Berin Şen'in iş yüküyle ilgili iddialara şöyle yanıt verdi:

* Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜKÜ KATLANDI”

* Vatandaşlarımızın her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için bütün camiamız gayretle çalışmaktadır. Özellikle salgın döneminde olağanüstü bir özveriyle çalışan biz sağlık çalışanlarının yükünün daha da katlandığı bir gerçektir.

* Elbette çalışma arkadaşlarımızla birlikte en önemli görevimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini insanımıza yakışır şekilde sunmaktır. İnsanımızı daha da sağlıklı kılma mücadelemizin ana unsuru olan hekimlerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için dün olduğu gibi bugün de azimle çalışmaktayız.

* Bu vesileyle fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.